Попит на долар триматиметься надалі: яким очікується курс на цьому тижні

До кінця поточного тижня курс долара буде коливатись в межах 42-42,60 гривень

На минулому тижні курс долара почав зростати через підвищений попит з боку населення. Банкірка прогнозує, що така сама ситуація протримається протягом 2-4 січня, а показники на готівковому ринку коливатимуться в межах 42-42,60 гривень.

Упродовж 23-29 грудня курс американської валюти підвищувався через ріст попиту з боку населення, яке у цей період отримувало заробітні плати. Про це повідомила Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank Анна Золотько у коментарі для "24 Каналу".

"Водночас минулого четверга, на фоні зниження вартості долара у безготівковому сегменті, курс у касах обмінних пунктів опускався до рівнів 42,20 – 42,30 гривні за долар. Але більшу частину тижня готівкову валюту пропонували в межах 41,30 – 41,40 гривні за долар", — пояснює вона.

Згідно з прогнозом Золотько, курс долара на міжбанку протягом 2-4 січня перебуватиме біля позначки в 42 гривні. Водночас готівковий курс коливатиметься в межах 42-42,60 гривень.

Курс долара в Україні станом на 2 січня

За даними порталу "Мінфін", у четвер, 2 січня, середній курс долара в українських банках становить 41,85 грн (купівля) та 42,45 (продаж). Готівковий курс — 42,33 (купівля) та 42,48 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 41,9725 грн.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитись курс долара в Україні у 2025 році.