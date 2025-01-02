Спрос на доллар будет держаться дальше: каким ожидается курс на этой неделе

До конца текущей недели курс доллара будет колебаться в пределах 42-42,60 гривен

На прошлой неделе курс доллара начал расти из-за повышенного спроса со стороны населения. Банкир прогнозирует, что такая же ситуация продержится в течение 2-4 января, а показатели на наличном рынке будут колебаться в пределах 42-42,60 гривен.

В течение 23-29 декабря курс американской валюты стал повышаться из-за роста спроса со стороны населения, получавшего в этот период заработные платы. Об этом сообщила директор департамента казначейских операций Unex Bank Анна Золотько в комментарии для "24 Канала".

"В то же время в прошлый четверг, на фоне снижения стоимости доллара в безналичном сегменте, курс в кассах обменных пунктов опускался до уровней 42,20 — 42,30 гривны за доллар. Но большую часть недели наличную валюту предлагали в пределах 41,30 — 41,40 гривны за доллар ", — объясняет она.

Согласно прогнозу Золотько, курс доллара на межбанке в течение 2-4 января будет находиться возле отметки в 42 гривны. В то же время наличный курс будет колебаться в пределах 42-42,60 гривен.

Курс доллара в Украине по состоянию на 2 января

По данным портала "Минфин", в четверг, 2 января, средний курс доллара в украинских банках составляет 41,85 грн (покупка) и 42,45 (продажа). Наличный курс — 42,33 (покупка) и 42,48 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка Украины составляет 41,9725 грн.

Напомним, ранее Телеграф писал о том, как может измениться курс доллара в Украине в 2025 году.