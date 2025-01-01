Чи опуститься курс долара в Україні після свят

Економіст дав прогноз і наголосив, що значних змін з курсом американської валюти після зимових свят не очікується

Курс долара на валютному ринку до 2025 року перевищив показник в 42 гривні. Як прогнозує економіст, після закінчення зимових свят українцям не варто очікувати на серйозне падіння курсу.

Основними факторами, що впливають на курс, це дефіцит торгівельного балансу, слабкі прямі іноземні інвестиції та високий рівень імпорту. Тому економіст Олег Устенко в ефірі Вечір.LIVE повідомив, що значного спаду показників після свят не буде.

Однак він зауважив, що є і позитивні фактори, зокрема наявність великих резервів Національного банку, які складають майже $39,9 млрд і покривають імпорт на 6 місяців.

"В наступному бюджеті закладений курс за межами 42 грн. Я був би здивований, якби резерви витрачалися для зниження курсу", — резюмував він.

Курс долара в Україні станом на 1 січня

За даними порталу "Мінфін", у середу, 1 січня, середній курс долара в українських банках становить 41,90 грн (купівля) та 42,45 (продаж). Готівковий курс — 42,35 (купівля) та 42,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,0295 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, як може змінитись курс долара в Україні у 2025 році. Деякі експерти очікують значного росту показників.