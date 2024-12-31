У 2025 гривня продовжить знецінюватись: як може змінитись курс долара

У наступному році курс долара може підвищиться до 45,5-46,6 гривні

Офіційний курс долара в Україні піднявся вище 42 гривень. Аналітики прогнозують, що протягом 2025 року валюта може коштувати як 45,5 гривень, так і 46,5 гривень.

За 2024 рік курс американської валюти виріс на 4 гривні. У наступному році очікується, що гривня знеціниться не більше, як на 10%, мовиться у виданні "Економічна правда".

Згідно з даними, у "Райффайзен Банку" на кінець наступного року прогнозують долар по 45,5 гривень, у Concorde Capital – по 46 гривень, у Київській школі економіки – по 46,5 гривень, у групі ICU – по 46,2 гривні.

Курс долара в Україні станом на 31 грудня

За даними порталу "Мінфін", у вівторок, 31 грудня, середній курс долара в українських банках становить 41,85 грн (купівля) та 42,45 (продаж). Готівковий курс — 42,36 (купівля) та 42,50 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку України становить 42,039 грн.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи може курс долара сягнути 42,8 гривні на початку 2025 року. Експерт також розповів про фактори, які впливатимуть на показники.