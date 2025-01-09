Українці можуть отримати майже 11 тис допомоги: кого стосується

Аби отримати таке нарахування, особам потрібно відповідати критеріям та зібрати необхідні документи

Жителі та ВПО на Дніпропетровщині можуть отримати грошову допомогу, якщо їх житло пошкоджене або вони фізично постраждали від обстрілів. Сума виплати складає майже 11 тисяч гривень.

На таку грошову допомогу мають право жителі та ВПО в Дніпропетровській області (крім Нікопольського та Криворізького районів), житло яких було пошкоджене або вони самі постраждали від обстрілів після 08.07.2024 року. Про це повідомили представники фонду "Карітас Донецьк" у Дніпрі.

Водночас мешканці Нікопольського та Криворізького району можуть звернутись за виплатою до "Карітас Кривий Ріг", як наголосили у повідомленні.

Як отримати допомогу

Виплата в сумі 10 800 гривень надаватиметься на одну особу, однак максимальна кількість членів в сім'ї, що зможуть отримати допомогу — 4. Вона розрахована на покриття базових потреб на 3 місяці.

Критерії, яким потрібно відповідати:

люди з інвалідністю;

люди з важкими захворюваннями;

самотні люди похилого віку 60+ (домогосподарство, яке складається з однієї або двох осіб, які не мають підтримки рідних працездатного віку);

самотня матір/батько чи опікун неповнолітніх дітей;

багатодітні сім'ї з 3-ма і більше неповнолітніми;

вагітні жінка та годуючи матері з дітьми до 3-х.

Список документів для оформлення виплати

Аби отримати допомогу, усі члени родини мають надати оригінали таких документів:

паспорт/ID з витягом про місце проживання;

ІПН (індивідуальний податковий номер);

довідка ВПО (за наявності);

документ, що підтверджує приналежність до категорії вразливості;

акт про пошкодження (знищення) нерухомого майна або документ, що підтверджує лікування в наслідок поранень;

голова родини — особистий банківський IBAN рахунок.

Для реєстрації на виплату заявнику необхідно звертатись на телефони гарячої лінії з понеділка по четвер з 10:00 до 16:00 — 38098 665 73 88, 38095 459 55 20 або 38073 459 55 20.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ВПО у 2025 році зможуть отримати ще одну виплату.