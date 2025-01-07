ВПО у 2025 році зможуть отримати ще одну виплату: на що можна її витратити

Внутрішньо переміщені особи отримають нову виплату — субсидію для оренди житла

В Україні у 2025 році продовжать виплачувати кошти згідно з ініціативою "Зимова підтримка". З січня також буде діяти ще одна програма, а саме надання субсидії для оренди житла.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає "РБК-Україна". Згідно з даними, реалізація програми "Зимова єПідтримка" триватиме й у 2025 році.

Крім того, за його словами, у січні поточного року триватиме ще одна програма виплат, а саме субсидій. Вони нараховуватимуться для внутрішньо переміщених осіб з метою оплати оренди житла.

Нагадаємо, що соціальна програма "Зимова єПідтримка", почала реалізовуватись з 1 грудня 2024 року. Вона передбачена усім українцям, які на території країни, включаючи дітей. Такі особи можуть отримати допомогу у розмірі 1000 гривень.

Також раніше "Телеграф" писав про те, що в межах програми "Зимова єПідтримка" для дітей із малозабезпечених сімей та родин вимушених переселенців передбачено нарахування грошової допомоги в 6500 гривень для купівлі зимового одягу, взуття та інших речей, які необхідні взимку.