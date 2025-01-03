Деяким українцям передбачено додаткові виплати до зарплати - і пізніше їх суму ще збільшать

З січня поточного року в Україні введуть додаткове нарахування для педагогів, сума якого спочатку складатиме 1300 гривень, а пізніше — 2600 гривень

З 1 січня 2025 року в Україні впроваджують додаткові щомісячні виплати для вчителів. Сума спочатку становитиме 1300 гривень, а з вересня — 2600 гривень.

З поточного року педагогічні працівники середніх шкіл почнуть отримувати щомісячну доплату. Вона передбачена постановою "Деякі питання оплати праці педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти".

Дія постанови поширюється на педагогів закладів загальної середньої освіти державної й комунальної форми власності.

Сума щомісячної доплати з 1 січня 2025 року становить 1300 гривень, а від 1 вересня — 2600 гривень. Вона буде розраховуватись пропорційно обсягу навчального навантаження або педагогічної роботи, і не залежатиме від стажу, кваліфікації чи місцеперебування школи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Уряд планує давати учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни грошову допомогу для занять спортом. Аби отримати таку виплату, особа має подати заявку через додаток "Дія". Про нарахування такої допомоги повідомив нардеп Олексій Гончаренко.