Украинцы могут получить почти 11 тыс помощи: кого касается

Чтобы получить такое начисление, лицам нужно соответствовать критериям и собрать необходимые документы

Жители и ВПЛ на Днепропетровщине могут получить денежную помощь, если их жилье повреждено или они физически пострадали от обстрелов. Сумма выплаты составляет почти 11 тысяч гривен.

На такую денежную помощь имеют право жители и ВПЛ в Днепропетровской области (кроме Никопольского и Криворожского районов), жилье которых было повреждено или они пострадали от обстрелов после 08.07.2024 года. Об этом сообщили представители фонда "Каритас Донецк" в Днепре.

В то же время жители Никопольского и Криворожского района могут обратиться за выплатой в "Каритас Кривой Рог", как отметили в сообщении.

Как получить помощь

Выплата в сумме 10 800 гривен будет предоставляться на одного человека, однако максимальное количество членов в семье, которые смогут получить помощь — 4. Она рассчитана на покрытие базовых потребностей на 3 месяца.

Критерии, которым нужно отвечать:

люди с инвалидностью;

люди с тяжелыми заболеваниями;

одинокие пожилые люди 60+ (домохозяйство, состоящее из одного или двух лиц, не имеющих поддержки родных трудоспособного возраста);

одинокая мать/отец или опекун несовершеннолетних детей;

многодетные семьи с 3-мя и более несовершеннолетними;

беременная женщина и кормящая мать с детьми до 3-х.

Список документов для оформления выплаты

Чтобы получить помощь, все члены семьи должны предоставить оригиналы следующих документов:

паспорт/ID с выпиской о месте жительства;

ИНН (индивидуальный налоговый номер);

справка ВПЛ (при наличии);

документ, подтверждающий принадлежность к категории уязвимости;

акт о повреждении (уничтожении) недвижимого имущества или документ, подтверждающий лечение в результате ранений;

глава семьи – личный банковский IBAN счет.

Для регистрации на выплату заявителю необходимо обращаться на телефоны горячей линии с понедельника по четверг с 10:00 до 16:00 — 38098 665 73 88, 38095 459 55 20 или 38073 459 55 20.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ВПЛ в 2025 году смогут получить еще одну выплату.