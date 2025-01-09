На яку пенсію можуть розраховувати українці при зарплаті 15 тисяч гривень

Для чоловіків та жінок суми різні

Сума майбутньої пенсії українців залежить одразу від кількох факторів. Важливе значення має те, який розмір заробітної плати був у людини до виходу на пенсію та який у неї страховий стаж.

"Телеграф" прорахував пенсію українців, які вийдуть на пенсію у 60 років та матимуть 35 років стажу. При цьому розрахунки проведені за умови, що рівень заробітної плати становив 15 тисяч гривень. Для цього ми використали пенсійний калькулятор.

Так, для жінок, які вирішать у 60 років вийти на пенсію за вищезазначених умов, розмір виплат складатиме 4930 гривень.

Для чоловіків при виході на пенсію у тому ж віці та маючи зазначені показники, сума пенсії становитиме 5751 грн.

Варто додати, що ці розрахунки проведено без урахування пільгових категорій населення – ветеран війни, діти війни, почесний донор, особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, яким буде рівень майбутньої заробітної плати, якщо українці отримували 12 тисяч гривень заробітної плати за умови 35 років страхового стажу.