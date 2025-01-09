На какую пенсию могут расчитывать украинцы при при зарплате в 15 тысяч гривен

Для мужчин и женщин суммы разные

Сумма будущей пенсии украинцев зависит сразу от нескольких факторов. Немаловажное значение имеет то, какой размер заработной платы был у человека до выхода на пенсию и какой у него страховой стаж.

"Телеграф" просчитал пенсию украинцев, которые выйдут на пенсию в 60 лет и будут иметь 35 лет стажа. При этом, расчеты проведены с условием, что уровень заработной платы составлял 15 тысяч гривен. Для этого мы использовали пенсионный калькулятор.

Так, для женщин, которые решат в 60 лет выйти на пенсию при вышеуказанных условиях, размер выплат будут составлять 4930 гривен.

Для мужчин при выходе на пенсию в том же возрасте и имея указанные показатели, сумма пенсии составит 5751 грн.

Стоит добавить, что данные расчеты проведены без учета льготных категорий населения – ветеран войны, дети войны, почетный донор, лица, имеющие особые заслуги перед Родиной и т.д.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, каким будет уровень будущей заработной платы, если украинцы получали 12 тысяч гривен заработной платы при условии 35 лет страхового стажа.