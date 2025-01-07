Надвисокі пенсії уріжуть у 2025 році? Кого торкнеться перерахування виплат

Пенсії за законом формуються у розмірі 60-70% від зарплати

Уже у 2025 році пенсіонерів в Україні чекає чимало змін, зокрема вони торкнуться і урізання виплат від держави. Першою чергою, буде знижено розмір надвисоких пенсій, але це торкнеться не всіх.

"Телеграф" розповість, на скільки та кому уріжуть пенсію у 2025 році. Зазначається, що ці зміни торкнуться усіх, окрім ветеранів бойових дій.

Уряд постановив, що від 3 січня 2025 року усі пенсії, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень) будуть регулюватимуться коефіцієнтами.

Основні коефіцієнти:

0,5 – для частини пенсії, що перевищує 10, але не перевищує 11 прожиткових мінімумів.

0,4 – для частини від 11 до 13 мінімумів.

0,3 – для частини від 13 до 17 мінімумів.

0,2 – для частини від 17 до 21 мінімуму.

0,1 – для частини, що перевищує 21 мінімум.

Ці обмеження діють за спеціальними законами, такими як "Про державну службу", "Про прокуратуру" та іншими.

Кого не торкнуться обмеження

Без застосування коефіцієнтів продовжать отримувати пенсії ветерани АТО, а також ті, хто захищав Україну від російської агресії.

До того ж станом на листопад 2024 року кількість пенсіонерів із виплатами понад 23 610 гривень становила 24,6 тисячі осіб. А щомісячні витрати на їх пенсії сягнули 9,9 млрд гривень із загальних 60 млрд гривень, виділених на пенсійні виплати. При цьому усього за 2024 рік на надвисокі пенсії було витрачено 119,3 млрд гривень.

Водночас Конституційний суд скасував обмеження на максимальний розмір пенсій для деяких категорій. Це спричинило понад 670 тисяч судових позовів про перерахунок пенсій, за якими за останні 5 років вже виплачено 96 млрд гривень, а ще 74 млрд гривень залишається заборгованістю Пенсійного фонду.

Зауважимо, що пенсії за законом формуються у розмірі 60-70% від зарплати, тому у деяких осіб вони перевищують навіть 20 тисяч грн.

Раніше "Телеграф" розповідав, за яких умов пенсіонера можуть позбавити виплат в Україні.