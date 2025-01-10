В Україні здешевшало молоко, але чи надовго це? Прогноз від аналітика

Ціни на молоко впали в період новорічний свят, однак подальшого суттєвого здешевшання не очікується

На українському ринку здешевшала деяка молочна продукція. Основною причиною негативної тенденції цін стало скорочення попиту в новорічні свята. Однак аналітик зауважує, що зниження цін тимчасове і світовий ринок у 2025 може вийти на новий коридор вартості молоко-сировини.

Здешевшання молоко-сировини викликало зменшення ціни трьох сортів молока. Місцями різниця за місяць склала 60 копійок, як сказав аналітик Асоціації виробників молока Георгій Кухалейшвілі.

Однак він зазначив, що у 2025 році можливе зростання закупівельних цін через підвищення виробничих витрат. На світовому ринку (молочному), ймовірно, очікується новий коридор вартості — від 40 до 50 доларів за 100 кг молока-сировини. Водночас у 2024 році середня вартість за 100 кг молока-сировини складала 42,45 долара, що дорожче на 20%, аніж у 2023.

Які ціни на сорти молока в Україні

Екстра: 19,10 грн/кг без ПДВ (діапазон 18,50-19,50), зниження на 0,60 грн за місяць

Вищий: 18,35 грн/кг без ПДВ (діапазон 17,80-19,00), зниження на 0,35 грн

Перший: 17,65 грн/кг без ПДВ (діапазон 16,50-18,50), без змін.

Згідно з прогнозом експерта, наприкінці квітня-початку травня 2025 року закупівельні ціни можуть знизитись, але ненадовго. Це відбудеться внаслідок сезонного збільшення виробництва молока.

Крім того, на ринку спостерігається здешевшання вершкового масла і стабілізація цін на кисломолочні продукти, що пояснюється обмеженням купівельної спроможності населення та скороченням попиту на молочні продукти.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні вкотре здорожчала морква. Аналітики кажуть, що це пов'язано зі скороченням пропозиції якісного продукту.