Апетитні трикутнички з м’ясом: золотиста скоринка і соковита начинка (відео)
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Ситні млинці з м’ясною начинкою
Після свят хочеться звичайної їжі. Ми розповідали, як приготувати ситний грузинський суп харчо. Тепер ділимось рецептом апетитних бендериків.
Золотисті млинці з соковитою начинкою — це ситний і смачний обід або вечеря. Як їх приготувати, розповів кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво.
Інгредієнти:
- Яйця — 1 шт
- Цукор — 1/2 ч. л.
- Дрібка солі
- Борошно — 50 г
- Олія — 5 мл
- Молоко — 125 мл
- Фарш курячий — 200 г
- Цибуля — 1/2 шт
Спосіб приготування:
- Яйця розбиваємо в миску. Додаємо до них цукор, сіль, олію та молоко. Змішуємо все разом вінчиком до однорідності.
- Додаємо борошно та ретельно перемішуємо вінчиком, розбиваючи грудочки. Тісто повинне стати однорідним.
- Пательню змащуємо олією. Наливаємо тісто та розподіляємо його по всій поверхні. Смажимо налисники по 30 секунд з кожної сторони.
- Фарш змішуємо з цибулею та спеціями. Кожен налисник ділимо навпіл, підгинаємо одну сторону. Викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо у трикутник.
- Обсмажуємо бендерики. Смажимо їх на вершковому маслі по 6-8 хвилин з кожної сторони.
Подавати бендерики найсмачніше зі сметаною та зеленню. Також ми розповідали, як приготувати апетитну намазку з квасолі та сиру.