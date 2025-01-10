Апетитні трикутнички з м’ясом: золотиста скоринка і соковита начинка (відео)

Ситні млинці з м’ясною начинкою

Після свят хочеться звичайної їжі. Ми розповідали, як приготувати ситний грузинський суп харчо. Тепер ділимось рецептом апетитних бендериків.

Золотисті млинці з соковитою начинкою — це ситний і смачний обід або вечеря. Як їх приготувати, розповів кухар і кулінарний блогер Ектор Хіменес-Браво.

Інгредієнти:

Яйця — 1 шт

Цукор — 1/2 ч. л.

Дрібка солі

Борошно — 50 г

Олія — 5 мл

Молоко — 125 мл

Фарш курячий — 200 г

Цибуля — 1/2 шт

Спосіб приготування:

Яйця розбиваємо в миску. Додаємо до них цукор, сіль, олію та молоко. Змішуємо все разом вінчиком до однорідності. Додаємо борошно та ретельно перемішуємо вінчиком, розбиваючи грудочки. Тісто повинне стати однорідним. Пательню змащуємо олією. Наливаємо тісто та розподіляємо його по всій поверхні. Смажимо налисники по 30 секунд з кожної сторони. Фарш змішуємо з цибулею та спеціями. Кожен налисник ділимо навпіл, підгинаємо одну сторону. Викладаємо 1 столову ложку фаршу та складаємо у трикутник. Обсмажуємо бендерики. Смажимо їх на вершковому маслі по 6-8 хвилин з кожної сторони.

Подавати бендерики найсмачніше зі сметаною та зеленню. Також ми розповідали, як приготувати апетитну намазку з квасолі та сиру.