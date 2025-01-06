Місцями здорожчання відбулось на понад 40 грн: як змінились ціни на банани, виноград та яблука
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
За місяць виноград виріс в ціні на майже 43 гривень, деякі сорти яблук — на майже 11 гривень, однак банани здешевшали
Упродовж одного місяця деякі популярні фрукти здешевшали. Ціни впали також на банани, однак виноград та яблука виросли у вартості.
За цей період найбільше здорожчання відбулось на виноград, після нього йдуть деякі сорти яблук. Про це йдеться в даних Мінфіну.
Ціни на яблука, виноград та банани в українських магазинах
Наразі середні ціни на яблука українські складають 27,08 гривень. Місяцем раніше вартість була 37,70 гривень. Вони здешевшали на 10,62 гривні.
Водночас вартість на яблука Айдаред не змінилась — 37,70 гривень.
Один кілограм винограду у січні коштує 249,08 гривень. У грудні він був дешевшим на 42,97 гривні, тобто середній цінник зафіксувався на рівні 206,11 гривні.
У січні 1 кг бананів в середньому можна купити за 54,35 гривні. У грудні цінник складав 61,58 гривні, тобто фрукт був дорожчим на 7,23 гривні.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи очікувати українцям на здорожчання двох популярних категорій продуктів у 2025 році. Експерти дали прогноз на найближчі місяці.