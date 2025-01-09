Борщ стане розкішшю? В Україні вкотре здорожчав один з інгредієнтів

На українському ринку спостерігається ріст вартості на популярний овоч, що пов'язано зі малою пропозицією якісного товару

Овочі борщового набору в Україні продовжують бити цінові рекорди. Одним з таких продуктів є морква, яка дорожчає вже протягом кількох тижнів. Основною причиною такої тенденції є зменшення пропозиції якісної продукції.

Наразі кілограм моркви можна придбати в межах 25-32 гривень, що на 10% дорожче, аніж тижнем раніше. Ціна коливається залежно від якості та обсягів товару, як повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, чергове підвищення цін в цьому сегменті пов'язано зі стабільним попитом на якісну моркву в той час, як пропозиція такого товару скоротилась.

"Багато виробників уже заявили про завершення сезону реалізації наявних запасів продукції. Частина фермерських господарств пропонує до продажу залишкові партії або зовсім утримуються від продажів, сподіваючись реалізувати овочі ближче до весни за вищими цінами", — пояснили аналітики.

Вони додають, що нині вартість моркви вже в середньому у 2,3 раза вища, аніж на початку січня 2024 року. Це пояснюється скороченням урожаю через погодні аномалії влітку.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з цитрусових найбільше впало в ціні упродовж місяця.