Найбільше ціна підніметься на овочі: які ще продукти дорожчатимуть у 2025

Деякі з продуктів мають здорожчати ще на 30-50% до весни — Пендзин

Ціни на продукти в Україні у 2025 році залежатимуть від погодних умов та збільшення витрат на виробництво. Найбільше здорожчання може відбутись на овочі.

Овочі є найбільш чутливим продуктом до погоди. Якщо вона буде несприятливою, то вартість картоплі може піднятись на 30-50% ще до початку весни, як розповів член Економічного дискусійного клубу, економіст Олег Пендзин у коментарі для "Факти ICTV".

"Тобто зараз буде ріст цін на овочі, дешевий сегмент, десь приблизно до травня. У травні ми побачимо падіння цін на овочі. І знову почнуться сезонні коливання, які традиційно є в Україні", – пояснив він.

Водночас яйця дорожчатимуть через збільшення витрат на корми. Що стосується м'яса, то зростання цін буде обмеженим через зниження попиту на дорогі продукти.

Однак Пендзин підкреслює, що ціни у 2025 році залежатимуть від врожаю. Якщо він буде хороший, то вартість значно не коливатиметься, інакше варто чекати значного подорожчання базових продуктів.

Крім того, знижується і купівельна спроможність українців, що також впливає на вартість.

"Це означає, що попит на дорогі товари, такі як м'ясо або сири, зменшується. Наприклад, 2024 року ціни на м'ясо зросли лише на 2%, тоді як загальний продовольчий кошик подорожчав на 14-15%. Це класична економічна реакція: людина, яка має менші доходи, обирає дешевші товари", — наголосив він.

Пендзин також вважає, що імпорт продуктів може частково стримувати зростання вартості. А курс гривні, своєю чергою, не матиме значного впливу на ринок.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що з цитрусових найбільше впало в ціні упродовж місяця.