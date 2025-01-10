Витрати, зняття готівки, поповнення картки: є нові ліміти в Монобанку

У банку з'явилось п'ять правил грошових витрат

Банки, що підписали меморандум "Про забезпечення прозорості функціонування ринку банківських платіжних послуг", мають дотримуватись правил обмеження карткових переказів. Серед них є і Монобанк.

Згідно з даними, у мобільному додатку Монобанк є обмеження на витрати й, дивлячись на категорію витрат або банківських операцій, змінюється і сума обмежень. Про це йдеться у "ФАКТИ".

Тож, у мобільному додатку є такі нововведення:

Витрати за кордоном із картки обмежені сумою до 100 тисяч гривень на місяць, а зняття готівки — до 12 500 гривень на тиждень (приблизно 50 тисяч гривень на місяць).

Купівля іноземної валюти дозволяється на суму в 50 тисяч гривень на місяць, а для розміщення валюти на депозиті — до 200 тисяч гривень на місяць.

Ліміти на p2p перекази по Україні становлять до 150 тисяч гривень на місяць.

Зняття готівки через банкомати або каси в Україні не може перевищувати 100 тисяч гривень на день.

Поповнення картки обмежується сумою до 400 тисяч гривень на місяць.

Зміни в правила грошових переказів є вимогами Національного банку Україні, як пояснив один з банків для "ФАКТІВ". Вони ніяк не вплинуть на більшість клієнтів вітчизняних кредитно-фінансових установ.

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