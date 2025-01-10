В Украине подешевело молоко, но надолго ли это? Прогноз от аналитика

Цены на молоко упали в период новогодних праздников, однако дальнейшего существенного удешевления не ожидается

На украинском рынке подешевела некоторая молочная продукция. Основной причиной негативной тенденции цен стало сокращение спроса на новогодние праздники. Однако аналитик отмечает, что снижение цен временное и мировой рынок в 2025 году может выйти на новый коридор стоимости молоко-сырья.

Удешевление молоко-сырья вызвало снижение цены трех сортов молока. Местами разница за месяц составила 60 копеек, как сказал аналитик Ассоциации производителей молока Георгий Кухалейшвили.

Однако он отметил, что в 2025 году возможен рост закупочных цен из-за повышения производственных затрат. На мировом рынке (молочном), вероятно, ожидается новый коридор стоимости – от 40 до 50 долларов за 100 кг молока-сырья. В то же время в 2024 году средняя стоимость за 100 кг молока-сырья составляла 42,45 доллара, что дороже на 20%, чем в 2023 году.

Какие цены на сорта молока в Украине

Экстра: 19,10 грн/кг без НДС (диапазон 18,50-19,50), снижение на 0,60 грн в месяц

Выше: 18,35 грн/кг без НДС (диапазон 17,80-19,00), снижение на 0,35 грн

Первый: 17,65 грн/кг без НДС (диапазон 16,50-18,50), без изменений.

Согласно прогнозу эксперта, в конце апреля-начале мая 2025 закупочные цены могут снизиться, но ненадолго. Это произойдет в результате сезонного увеличения производства молока.

Кроме того, на рынке наблюдается удешевление сливочного масла и стабилизация цен на кисломолочные продукты, что объясняется ограничением покупательной способности населения и сокращением спроса на молочные продукты.

Ранее "Телеграф" писал, что в Украине в который раз подорожала морковь. Аналитики говорят, что это связано с сокращением предложения качественного продукта.