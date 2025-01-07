Солодкий стіл без шоколаду? Наскільки та коли він може здорожчати

В Україні незабаром значно та різко підніметься ціна на шоколад — плитки, які коштували 40-50 гривень, ймовірно, здорожчають до 80-85 гривень

В Україні протягом 2024 року ціни на какао зростали. Здорожчання цього продукту відзначиться на шоколаді у найближчий місяць — на 50-70%.

Повне здорожчання шоколаду та какао в Україні відбудеться протягом наступних трьох тижнів. Про це повідомив власник компанії "Какао Смак" Ігор Бондар у коментарі РБК-Україна.

"Останні два місяці ми спостерігаємо, як біржа зросла більш ніж на 50%, а деякі позиції навіть на 70%. Цей тренд продовжиться. Ключове питання — який саме товар подорожчає: терте какао-масло чи порошок із жиром. Якщо ситуація повторить минулорічний сценарій, то обидві позиції можуть піти вгору. Збільшення вартості в гривні очікується на рівні 70% порівняно з осінню. Часткове подорожчання вже відбулося — близько 5-7% залежно від бренду та імпортера", — пояснив Бондар.

Він прогнозує, що найближчими тижнями вартість на шоколад та какао на українському ринку може зрости на 50-70%, якщо порівнювати з осінню минулого року. Своєю чергою, це здорожчання відбулось внаслідок підвищення ціни на сировину в місцях збору какао-бобів.

Водночас Бондар пояснює, що в шоколаді використовують какао-масло, тертий какао, какао-порошок та жир, що входить до складу глазурі та какао-напоїв.

"Минулого року зростання вартості здебільшого відбулося по парі шоколад – тобто по какао-маслу і тертому какао. Сировина подорожчала в чотири рази, а готовий шоколад – у 2,5-3 рази. Це пов'язано з тим, що шоколад складається не лише з какао, а й з інших інгредієнтів, таких як жир і цукор, що займають до 30% від вартості кінцевого продукту", – зазначає власник компанії "Какао Смак".

Тому Бондар очікує, що у разі подорожчання масло і тертого какао плитка шоколаду, яка зараз коштує близько 40-50 гривень, може піднятися в ціні до 80-85 гривень протягом наступного місяця. Але, він зауважив, якщо зростання стосуватиметься лише "какао-пари", то різкого здорожчання не буде.

Раніше "Телеграф" писав про те, чи впаде ціна на вершкове масло в Україні незабаром.