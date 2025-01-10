Денежное обеспечение военного можно увеличить. Что для этого нужно
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Размер ежемесячных выплат бойцов может колебаться в зависимости от должности, военного звания, условий службы и т.п.
За каждым военнослужащим в Украине зафиксировано его месячное денежное обеспечение, как заработная плата по гражданским. На размер таких выплат влияют пять важных факторов.
Денежное обеспечение (ДС) бойца состоит из основных и дополнительных выплат, как говорится на сайте Министерства обороны. В свою очередь основные делятся на три вида выплат, а дополнительные – на шесть.
Что входит в ДО военных
Выплаты делятся на:
- основные:
- должностной оклад;
- оклад по воинскому званию;
- надбавку за выслугу лет.
- дополнительные:
- повышение должностного оклада для военных, проходящих службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный;
- надбавки, назначаемые за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, а также для военнослужащих-доноров;
- доплаты за полученную научную степень или полученное ученое звание;
- вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты;
- вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения (особого периода), а именно ежемесячная выплата в 2350 гривен для курсантов высших военных учебных заведений;
- ежемесячная премия, сумма которой колеблется от 15 до 30 тысяч гривен.
В то же время на размер денежного обеспечения военных влияет в первую очередь занимаемая должность и воинское звание. Затем уже продолжительность, интенсивность и условия службы.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военные могут вычислить свое денежное обеспечение.