Денежное обеспечение военного можно увеличить. Что для этого нужно

Размер ежемесячных выплат бойцов может колебаться в зависимости от должности, военного звания, условий службы и т.п.

За каждым военнослужащим в Украине зафиксировано его месячное денежное обеспечение, как заработная плата по гражданским. На размер таких выплат влияют пять важных факторов.

Денежное обеспечение (ДС) бойца состоит из основных и дополнительных выплат, как говорится на сайте Министерства обороны. В свою очередь основные делятся на три вида выплат, а дополнительные – на шесть.

Что входит в ДО военных

Выплаты делятся на:

основные:

должностной оклад; оклад по воинскому званию; надбавку за выслугу лет.

дополнительные:

повышение должностного оклада для военных, проходящих службу на территории населенных пунктов, которым предоставлен статус горных, и на острове Змеиный; надбавки, назначаемые за особенности прохождения службы, за службу в Силах специальных операций Вооруженных Сил, квалификацию, квалификационную категорию, выполнение функций государственного эксперта по вопросам тайн, работу в условиях режимных ограничений, непрерывный стаж на шифровальной работе, почетные и спортивные звания, а также для военнослужащих-доноров; доплаты за полученную научную степень или полученное ученое звание; вознаграждение военнослужащим, занимающим должности, связанные с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности и киберзащиты; вознаграждение за особенности прохождения службы (обучения) во время военного положения (особого периода), а именно ежемесячная выплата в 2350 гривен для курсантов высших военных учебных заведений; ежемесячная премия, сумма которой колеблется от 15 до 30 тысяч гривен.

В то же время на размер денежного обеспечения военных влияет в первую очередь занимаемая должность и воинское звание. Затем уже продолжительность, интенсивность и условия службы.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, как военные могут вычислить свое денежное обеспечение.