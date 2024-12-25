Яке грошове забезпечення передбачено військовим, яких зарахували у розпорядження командира

Військові, що зараховані у розпорядженні командира, протягом 2 місяців отримують грошове забезпечення за останньою займаною посадою, але потім вид виплати змінюється

Військовослужбовці в Україні мають право на щомісячне грошове забезпечення. Його отримуватимуть і бійці, які зараховані у розпорядження командира.

Як пояснюють в Міністерстві оборони України, зараховують у розпорядження командира тих військових, хто не здатен виконувати обов'язки служби у зв'язку з певними обставинами.

Такі військові отримують своє грошове забезпечення, яке було на займаних останніх посадах, але не більше ніж два місяці. Якщо перебування у розпорядження триває понад два місяці, то грошове забезпечення нараховується в розмірі окладу за військовим званням та надбавки за вислугу років.

Військовим, яких зарахували до розпорядження командира через поранення, що пов’язане із захистом Батьківщини й ВЛК визнало їх обмежено придатними або непридатними до служби з переоглядом через 6-12 місяців протягом двох місяців з часу зарахування (без періоду відпустки/лікування) нараховують грошове забезпечення (без винагороди) у розмірі за останніми займаними ними посадами.

Після цього терміну і до завершення перебування у розпорядженні бійці отримуватимуть:

оклад за військовим званням;

надбавку за вислугу років;

додаткову винагороду у 20,1 тис. гривень.

Однак додаткову винагороду у 20 100 гривень не нарахують бійцям, що за висновком військово-лікарської комісії не придатні до військової служби в Десантно-штурмових військах, морській піхоті Військово-Морських Сил, Силах спеціальних операцій, але придатні до військової служби.

"У такому разі виплата грошового забезпечення в повному обсязі поновиться за умови призначення та вступу військовослужбовців до виконання обов’язків за посадами в інших видах Збройних Сил України", — пояснили у відомстві.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні з'явиться нова допомога для військових.