ВПО та постраждалі від війни можуть отримати значну суму допомоги: куди подавати заявку
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Двом категоріям українців передбачено грошову допомогу на відкриття макробізнесу, але заявки подаються лише в певних областях
ВПО та постраждалі від війни, що наразі знаходяться в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, можуть отримати грошову допомогу на відкриття бізнесу. Сума виплати складає 2 600 доларів.
Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps разом з ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей" розпочала другу фазу підтримки, яка допоможе розвинути мікробізнес для ВПО та постраждалих від війни в Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це йдеться на сайті організації.
Хто може взяти участь у програмі
- ВПО, які знаходяться у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях (але не у зоні бойових дій чи районів, де є загроза життю та ведення підприємницької діяльності);
- ВПО, які планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності.
Умови участі:
- чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;
- відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;
- життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;
- спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;
- розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;
- досвід ведення бізнесу;
- наявність соціальної або фінансової вразливості.
Аби подати заявку на участь в цій програмі, заявнику необхідно спочатку пройти реєстрацію.
Якщо потрібно додаткова інформація, то її можна отримати від партнерів ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей", подзвонивши +380 97 460 10 48.
Раніше "Телеграф" писав про те, хто з ВПО може отримати до 7 тисяч гривень допомоги для підготовки до зими.