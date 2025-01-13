ВПО та постраждалі від війни можуть отримати значну суму допомоги: куди подавати заявку

Двом категоріям українців передбачено грошову допомогу на відкриття макробізнесу, але заявки подаються лише в певних областях

ВПО та постраждалі від війни, що наразі знаходяться в Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях, можуть отримати грошову допомогу на відкриття бізнесу. Сума виплати складає 2 600 доларів.

Міжнародна гуманітарна організація Mercy Corps разом з ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей" розпочала другу фазу підтримки, яка допоможе розвинути мікробізнес для ВПО та постраждалих від війни в Дніпропетровській та Донецькій областях. Про це йдеться на сайті організації.

Хто може взяти участь у програмі

ВПО, які знаходяться у Дніпропетровській, Донецькій та Запорізькій областях (але не у зоні бойових дій чи районів, де є загроза життю та ведення підприємницької діяльності);

ВПО, які планують підвищити свій дохід за допомогою підприємницької діяльності.

Умови участі:

чітка аргументація необхідності отримання фінансової допомоги;

відповідність бізнес-ідеї умовам та цілям програми;

життєздатність та реалістичність бізнес-ідеї;

спроможність учасника програми реалізувати запропоновану бізнес-ідею;

розуміння свого ринку збуту та клієнтського потоку;

досвід ведення бізнесу;

наявність соціальної або фінансової вразливості.

Аби подати заявку на участь в цій програмі, заявнику необхідно спочатку пройти реєстрацію.

Якщо потрібно додаткова інформація, то її можна отримати від партнерів ГО "Центр Зайнятості Вільних Людей", подзвонивши +380 97 460 10 48.

Раніше "Телеграф" писав про те, хто з ВПО може отримати до 7 тисяч гривень допомоги для підготовки до зими.