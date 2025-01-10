Підготовка до зими: які ВПО можуть отримати до 7 тис. грн
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Протягом січня-травня родини ВПО можуть розраховувати на грошову виплату для придбання товарів до холодної пори року
Деякі категорії сімей ВПО з дітьми у 2025 році отримають грошову допомогу для підготовки до зими. Сума виплати складає 7 тисяч гривень.
Грошову допомогу з січня по травень 2025 року виплачуватиме благодійний фонд "Благополуччя дітей" спільно з Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина). Заявникам необхідно відповідати певним критеріям
Згідно з даними, родини ВПО з дітьми мають пройти всі етапи відбору та отримати сертифікат "Благо". Його можна витратити на придбання товарів до холодної пори року в мережі магазинів ТОВ "Епіцентр К" в розрахунку 7 000 грн на одну людину.
Відбір проходить в кілька етапів:
- попереднє онлайн-анкетування, яке можна заповнити за посиланням чи за допомогою гарячої лінії 0 800 407030 (щоденно з 10:00 до 18:00);
- перевірка участі в інших програмах грошової або ваучерної допомоги;
- перевірка оригіналів документів і співбесіда.
Хто може отримати виплату
Допомога розрахована для родин з дітьми, що відповідають таким критеріям:
переїхали з ТОТ чи зони бойових дій згідно з актуальним Переліком територій, опублікованим на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;
- мають актуальний статус ВПО, отриманий з 2022 року;
- зараз зареєстровані та проживають у місті Дніпро або Дніпропетровській області.
Раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців виплатять майже 11 тисяч гривень допомоги.