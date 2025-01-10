Підготовка до зими: які ВПО можуть отримати до 7 тис. грн

Протягом січня-травня родини ВПО можуть розраховувати на грошову виплату для придбання товарів до холодної пори року

Деякі категорії сімей ВПО з дітьми у 2025 році отримають грошову допомогу для підготовки до зими. Сума виплати складає 7 тисяч гривень.

Грошову допомогу з січня по травень 2025 року виплачуватиме благодійний фонд "Благополуччя дітей" спільно з Diakonie Katastrophenhilfe (Німеччина). Заявникам необхідно відповідати певним критеріям

Згідно з даними, родини ВПО з дітьми мають пройти всі етапи відбору та отримати сертифікат "Благо". Його можна витратити на придбання товарів до холодної пори року в мережі магазинів ТОВ "Епіцентр К" в розрахунку 7 000 грн на одну людину.

Відбір проходить в кілька етапів:

попереднє онлайн-анкетування, яке можна заповнити за посиланням чи за допомогою гарячої лінії 0 800 407030 (щоденно з 10:00 до 18:00);

перевірка участі в інших програмах грошової або ваучерної допомоги;

перевірка оригіналів документів і співбесіда.

Хто може отримати виплату

Допомога розрахована для родин з дітьми, що відповідають таким критеріям:

переїхали з ТОТ чи зони бойових дій згідно з актуальним Переліком територій, опублікованим на сайті Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України;

мають актуальний статус ВПО, отриманий з 2022 року;

зараз зареєстровані та проживають у місті Дніпро або Дніпропетровській області.

Раніше "Телеграф" писав про те, кому з українців виплатять майже 11 тисяч гривень допомоги.