ВПЛ и пострадавшие от войны могут получить значительную сумму помощи: куда подавать заявку

Двум категориям украинцев предусмотрена денежная помощь на открытие макробизнеса, но заявки подаются только в определенных областях

ВПЛ и пострадавшие от войны, которые находятся в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, могут получить денежную помощь на открытие бизнеса. Сумма выплаты составляет 2600 долларов.

Международная гуманитарная организация Mercy Corps вместе с ГО "Центр занятости свободных людей" начала вторую фазу поддержки, которая поможет развить микробизнес для ВПЛ и пострадавших от войны в Днепропетровской и Донецкой областях.

Кто может принять участие в программе

ВПЛ, которые находятся в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях (но не в зоне боевых действий или районов, где есть угроза жизни и ведению предпринимательской деятельности);

ВПЛ, которые планируют повысить свой доход с помощью предпринимательской деятельности.

Условия участия:

четкая аргументация необходимости получения финансовой помощи;

соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы;

жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи;

способность участника программы реализовать предложенную бизнес-идею;

понимание рынка сбыта и клиентского потока;

опыт ведения бизнеса;

наличие социальной или финансовой уязвимости.

Чтобы подать заявку на участие в этой программе, заявителю необходимо сначала пройти регистрацию.

Если требуется дополнительная информация, то ее можно получить от партнеров ГО "Центр Занятости Свободных Людей", позвонив по телефону +380 97 460 10 48.

Ранее "Телеграф" писал о том, кто из ВПЛ может получить до 7 тысяч гривен помощи для подготовки к зиме.