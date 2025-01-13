ВПЛ и пострадавшие от войны могут получить значительную сумму помощи: куда подавать заявку
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Двум категориям украинцев предусмотрена денежная помощь на открытие макробизнеса, но заявки подаются только в определенных областях
ВПЛ и пострадавшие от войны, которые находятся в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях, могут получить денежную помощь на открытие бизнеса. Сумма выплаты составляет 2600 долларов.
Международная гуманитарная организация Mercy Corps вместе с ГО "Центр занятости свободных людей" начала вторую фазу поддержки, которая поможет развить микробизнес для ВПЛ и пострадавших от войны в Днепропетровской и Донецкой областях.
Кто может принять участие в программе
- ВПЛ, которые находятся в Днепропетровской, Донецкой и Запорожской областях (но не в зоне боевых действий или районов, где есть угроза жизни и ведению предпринимательской деятельности);
- ВПЛ, которые планируют повысить свой доход с помощью предпринимательской деятельности.
Условия участия:
- четкая аргументация необходимости получения финансовой помощи;
- соответствие бизнес-идеи условиям и целям программы;
- жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи;
- способность участника программы реализовать предложенную бизнес-идею;
- понимание рынка сбыта и клиентского потока;
- опыт ведения бизнеса;
- наличие социальной или финансовой уязвимости.
Чтобы подать заявку на участие в этой программе, заявителю необходимо сначала пройти регистрацию.
Если требуется дополнительная информация, то ее можно получить от партнеров ГО "Центр Занятости Свободных Людей", позвонив по телефону +380 97 460 10 48.
Ранее "Телеграф" писал о том, кто из ВПЛ может получить до 7 тысяч гривен помощи для подготовки к зиме.