Яка максимальна пенсія буде у 2025 році: є певні обмеження сум

Деяким українцям обмежать виплати пенсій у повному обсязі

Закон України "Про Державний бюджет України на 2025 рік" (стаття 46) передбачає застосування у 2025 році у період дії воєнного стану обмежувальних коефіцієнтів до пенсій.

Про це повідомив Пенсійний фонд України. Йдеться про пенсії, розмір яких перевищує 10 прожиткових мінімумів. Дані мінімуми встановлені для осіб, які втратили працездатність (2361 гривень), тобто більше максимального розміру пенсії (23610 гривень).

Це стосується пенсій, які призначені відповідно до таких нормативно-правових актів:

Митний кодекс України;

закони України "Про державну службу", "Про прокуратуру", "Про статус народного депутата України", "Про Національний банк України", "Про Кабінет Міністрів України", "Про дипломатичну службу", "Про службу в органах місцевого самоврядування", "Про судову експертизу", "Про статус та соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи", "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальну захист журналістів", "Про наукову та науково-технічну діяльність", "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб";

постанову Верховної Ради України від 13 жовтня 1995 року № 379/95-ВР "Про затвердження Положення про помічника-консультанта народного депутата України".

Кабінет міністрів України 3 січня 2025 року ухвалив постанову № 1 "Про визначення порядку виплати пенсій деяким категоріям осіб у 2025 році в період дії воєнного стану", якою визначив розміри та порядок застосування обмежувальних коефіцієнтів до спеціальних пенсій. Зокрема:

до частини пенсії, яка перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 гривень) (далі – ПМ), застосовується коефіцієнт 0,5;

у частині пенсії, що перевищує 11 ПМ (25 971 гривень) та не перевищує 13 ПМ (30 693 гривень) – 0,4;

у частині пенсії, що перевищує 13 ПМ (30 693 гривень) та не перевищує 17 ПМ (40 137 гривень) – 0,3;

частина пенсії, що перевищує 17 ПМ (40 137 гривень), та не перевищує 21 ПМ (49 581 гривень) – 0,2;

у частину пенсії, що перевищує 21 ПМ (49581 гривень) – 0,1.

Раніше Телеграф писав про те, у кого з пенсіонерів заберуть частину їхньої виплати у 2025 році.