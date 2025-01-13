Стажа хватает, но человеку меньше 60 лет: может ли он выйти на пенсию

Пенсия в Украине должна назначаться в 60, 63 или 65 лет, соответственно раньше этого срока выйти на отдых невозможно, даже при соблюдении нормы стажа

С 2025 года в Украине подняли норму страхового стажа для ухода на отдых. Если человек уже имеет норму отработанных лет, но ему не исполнилось 60 лет, то он не может выйти на пенсию.

В Украине выйти на пенсию можно в 60, 63 и 65 лет. В 2025 году для оформления пенсии по возрасту украинцу, которому 60 лет, нужно иметь 32 года стажа, как пояснили специалисты "Юридического советчика для ВПЛ".

С каждым годом норма страхового стажа будет расти на один год, то есть с 1 января по 31 декабря 2026 года она составит не менее 33 лет, с 1 января по 31 декабря 2027 года – не менее 34 лет, а с 1 января 2028 года – не меньше 35 лет.

Что делать, если исполнилось 60 лет, а стажа не хватает

Если человек достиг возраста раньше, чем получил норму стажа, то он может выйти в 63 лет при следующих условиях:

с 1 января по 31 декабря 2025 страховой стаж должен быть от 22 до 32 лет;

с 1 января по 31 декабря 2026 года — от 23 до 33 лет;

с 1 января по 31 декабря 2027 года — от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

Или оформить пенсию в 65 лет при наличии такого страхового стажа:

с 1 января по 31 декабря 2025 года – от 15 до 22 лет;

с 1 января по 31 декабря 2026 года – от 15 до 23 лет;

с 1 января по 31 декабря 2027 года — от 15 до 24 лет;

с 1 января 2028 года — от 15 до 25 лет.

Может ли лицо выйти на пенсию раньше 60 лет, если имеет большую норму стажа

По их словам, украинец не может оформить пенсионные выплаты раньше 60 лет, даже если имеет превышенную норму стажа. Но начиная с 1 января 2028 года, при наличии 40 и более календарных лет страхового стажа, пенсия по возрасту назначается независимо от возраста.

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