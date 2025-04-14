Сухаревський поки залишається, але...: нардеп пояснив складну ситуацію навколо командування СБС

Мають бути "залізобетонні" підстави для звільнення, каже Сергій Рахманін

Командувач сил безпілотних систем полковник Вадим Сухаревський поки залишається на своїй посаді, попри попередні повідомлення про його можливе переведення на керівництво новим армійським корпусом.

Про це розповів член оборонного комітету Верховної Ради Сергій Рахманін в інтерв'ю "Українській правді".

За словами нардепа, Сухаревський продовжує керувати безпілотними силами, хоча й має "недостатній рівень довіри" з боку головнокомандувача Сирського та Офісу Президента. "Сухаревський залишається командувачем безпілотних поки що, маючи певний конфлікт очевидно з кимось, і недостатній рівень довіри з боку керівництва", – зазначив Рахманін.

Водночас парламентар зауважив, що система управління у військовій справі – делікатна річ, і заміни керівників мають відбуватися лише за наявності "залізобетонних причин".

"Чи є причини для заміни Сухаревського? Не впевнений", – додав член оборонного комітету. В інтерв'ю Рахманін також підтвердив звільнення першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, схарактеризувавши це як "найбільш чутливу втрату Міноборони за останні роки". "Якби прибрати з Міністерства оборони міністра і решту заступників, то це була б менш відчутною втратою, ніж втрата одного Гаврилюка", – наголосив нардеп.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше писав про те, як працюватимуть Сили безпілотних систем — новий рід військ ЗСУ. Дрони можуть завдавати ударів ворогу і на тактичному, і на стратегічному рівнях.