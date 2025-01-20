Здорожчання цибулі поки зупинено, але чи надовго це? Прогноз від експерта

Незабаром вартість стабілізується, але весною варто очікувати на поновлення дорожчання овочу

Популярні овочі, які вживають майже всі, продовжують рости у вартості. Цибуля не стала винятком, хоча ціни на неї стабілізуються найближчим часом. Експертка прогнозує, що це ненадовго і є ймовірність, що цей продукт знову почне дорожчати навесні.

За рік цибуля стала дорожчою на 10%. Про це "Телеграфу" повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

За її словами, на ціноутворення цибулі вплинули:

несприятлива погода;

зростання цін на добрива та паливо;

ускладнення логістики та підвищення витрат на транспортування через воєнні дії;

зростання вартості зберігання.

Однак попит на цибулю на ринку не падає, адже її активно використовують у домогосподарстві та закладах громадського харчування.

"Дефіциту цибулі на ринку наразі немає. Адже ведеться постійна робота постачальників над підтриманням достатніх обсягів товару та розширення каналів постачання, у тому числі за рахунок імпорту", — пояснила вона.

Попович прогнозує, що найближчим часом ціни на цибулю стабілізуються і різких змін не очікується. Така ситуація протримається допоки пропозиція задовольнятиме попит. Однак навесні є ймовірність збільшення вартості через скорочення запасів та збільшення попиту, а також погодні умови та врожайність.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, який популярний український фрукт не збирається дешевшати найближчим часом.