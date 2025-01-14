Сніданок став значно дорожчим. Як за місяць змінились ціни на популярні молочні продукти

На внутрішньому ринку ціни на деякі продукти з молочки виросли та знизились, але найбільше здорожчання відбулось на певний вид твердого сиру

В Україні здешевшала молочна продукція, зокрема молоко. Ймовірно, що така тенденція вплинула і на вироби з молоко-сировини, адже такі продукти, як сметана та деякі види твердого сиру знизились в ціні. Хоча кисломолочний сир, навпаки, здорожчав.

Найбільше за місяць вартість змінилась на певний вид твердого сиру, вирісши на майже 31 гривню. Про це свідчать дані Мінфіну.

Ціни на молочні продукти в магазинах

Середня ціна сиру кисломолочного (300 гр) Простонаше 9% складає 85,46 гривні. Місяцем раніше вартість була меншою на 1,43 гривні, тобто 84,03 гривні.

Упродовж місяця вартість сметани Президент 15% (350 гр) впала на 0,76 гривні, адже у січні продукт коштує в середньому 51,95 гривні, а в грудні ціна на нього була на рівні 52,71 гривні.

Водночас за один кілограм сиру твердого Звени Гора голандський 45% в січні в середньому потрібно віддати 557,35 гривні. У грудні вартість була нижчою на 30,99 гривні й складала 526,36 гривні.

Сир твердий Комо традиційний 50% наразі коштує 451,73 гривні. Однак у грудні середня вартість була на рівні 477,86 гривні, тобто вищою на 26,13 гривні.

Раніше "Телеграф" писав про те, як за місяць змінилась вартість на три популярні фрукти. Місцями різниця склала понад 40 гривень.