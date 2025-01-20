Подорожание лука пока остановлено, но надолго ли это? Прогноз от эксперта
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Вскоре стоимость стабилизируется, но весной следует ожидать возобновление удорожания овоща
Популярные овощи, которые употребляют почти все, продолжают расти в цене. Лук не стал исключением, хотя цены на него стабилизируются в ближайшее время. Эксперт прогнозирует, что это ненадолго и есть вероятность, что этот продукт снова начнет дорожать весной.
За год лук стал дороже на 10%. Об этом "Телеграфу" сообщила Татьяна Попович, руководитель отдела маркетинга оптового рынка сельскохозяйственной продукции "Шувар" во Львове.
По ее словам, на ценообразование лука повлияли:
- неблагоприятная погода;
- рост цен на удобрения и топливо;
- усложнение логистики и повышение затрат на транспортировку через военные действия;
- рост стоимости хранения
Однако спрос на лук на рынке не падает, ведь его активно используют в домохозяйстве и заведениях общепита.
"Дефицита лука на рынке пока нет. Ведь ведется постоянная работа поставщиков по поддержанию достаточных объемов товара и расширению каналов поставки, в том числе за счет импорта", — пояснила она.
Попович прогнозирует, что в ближайшее время цены на лук стабилизируются и резких изменений не ожидается. Такая ситуация продержится пока предложение будет удовлетворять спрос. Однако весной есть вероятность увеличения стоимости из-за сокращения запасов и увеличения спроса, а также погодных условий и урожайности.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какой популярный украинский фрукт не собирается дешеветь в ближайшее время.