Ціни на каву летять вгору — за напій вже скоро можуть попросити тризначні суми

Порахували ймовірну вартість кави в 2025 році — ціна не падатиме, через певні причини

Ціни на каву в 2024 році зросли до рекордних значень через несприятливі погодні умови, що вплинули на основні країни-виробники кави, зокрема Бразилію та В’єтнам. Ціни досягли найвищого рівня з 1977 року, збільшившись на 80% тільки за 2024 рік.

Станом на 17 січня 2025 (дату останніх торгів) ціна на каву "арабіка" становить за кілограм 7,21 доларів США (303,5 грн) в великих постачальників. Поки кава дійде до кінцевого споживача — ціна значно зростає. Найближчі пів року ціна не знижуватиметься, прогнозують експерти, а ростиме, як в останні тижні.

Скільки коштуватиме еспресо та капучино

Підрахувати нову вартість кави не складно. За кілограм зерен відбірної арабіки в Україні іноді вже просять понад 1000 грн. Ціна потрібної кількості кави на еспресо сягає близько 18-20 грн. До цього потрібно додати вартість стакана (найдешевший варіант з кришкою близько 3 грн), обладнання, оплату роботи працівника (підвищення базової вартості щонайменше на ще 200%+інфляція). Таким чином вартість базової порції еспресо становитиме до 47 грн в найдешевшому варіанті, без урахування націнок за бренд кав’ярні. Нагадаємо, ціна еспресо в 2024 році була в середньому 31 грн.

Що ж до лате, капучино та інших напоїв з додаванням молока, вершків чи какао, їхня вартість за маленький стакан може перевищити 100 грн, адже ціни на молоко та какао зростають також.

Чому дорожчає кава:

сильна посуха в Бразилії, яка триває вже кілька років, через це різко знизила врожайність кави.

світовий попит на каву залишається високим. Великі бренди, як-от Folgers, Maxwell House і Nescafé, уже підняли ціни.

немає запасів кави у виробників.

в’єтнамські кавові виробництва постраждали через погодні умови.

Чи здорожчає розчинна кава

Ціни на каву робуста також значно зросли, як повідомляється, у деяких випадках подвоївшись. Цей різновид, як правило, використовується для приготування розчинної кави та створення блендів. Також у країні-виробнику, В’єтнамі, незабаром велике свято — місячний Новий рік, і це зазвичай порушує постачання зерен.

Аналітики вважають, що ера недорогої кави може закінчитися в недалекому майбутньому, адже кліматичні зміни посилюються. Виробники мають вкладати більше коштів в збереження врожаю та створення нових, стійких до погоди сортів, що вплине на вартість зерен.

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