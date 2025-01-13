Штрудель вже і не такий дешевий: головний інгредієнт для нього б'є цінові рекорди

Вартість яблук у 2025 році вища на 61%, аніж у 2024 році й наразі вона почала рости через підвищений попит

На українському ринку вартість яблук почала зростати й наразі вона побила 8-річний рекорд. Аналітики пов'язують це зі підвищенням попиту на якісний товар з боку покупців.

Наразі якісне яблуко з виробництв України надходить за ціною 25-32 гривні, що на 13% дорожче, аніж наприкінці минулого тижня. Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

За їх словами, нині пропозиція якісного товару обмежена, що негативно впливає на вартість. Крім того, багато садівників продають товар, якість якого почала погіршуватись внаслідок тривалого зберігання. Водночас якісне яблуко традиційно вирушає на експорт, а деякі садівники планують продавати його не раніше весни.

Аналітики зазначають, що нині яблука коштують на 61% дорожче, якщо порівнювати з минулим роком.

Ціни на яблуко в українських магазинах

Згідно з даними "Мінфіну", наразі яблука українські коштують 34,63 гривні (в середньому). Місяцем раніше вартість складала 34,25 гривні, тобто була нижча на 0,38 гривні.

Щодо яблук "Айдаред", то їх ціна за місяць не змінилась — 37,70 гривень.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні може здорожчати шоколад.