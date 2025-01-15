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Картопля по 45 грн, капуста по 50, а хліб - 32: коли українцям готуватись до нових можливих цін

Автор
Марина Бондаренко
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Овочі, м'ясо, зелень та соняшникова олія на столі
Овочі, м'ясо, зелень та соняшникова олія на столі. Фото Згенеровано ШІ (Телеграф)

Шість популярних продуктів можуть вирости в ціні протягом поточного року

Початок 2025 року відзначився здорожчанням популярних продуктів. Протягом року ціни на товари також можуть продовжити рости й найбільше здорожчання, ймовірно, відбудеться на курячі яйця.

Ціни упродовж 2025 року залежатимуть від демографії, логістики й купівельної спроможності населення в окремих регіонах, як повідомило "РБК-Україна". Але у виданні кажуть, що вартість на популярні продукти може коливатись у 10-20%.

Як можуть змінитись ціни на яйця, картоплю, капусту, моркву, цибулю та хліб

Якщо вартість продукту щомісячно буде зростати на 1-2%, то:

  • середня вартість яєць зі 60 гривень виросте до 68-76 гривень протягом року;
  • середня ціна картоплі зі 35 гривень збільшиться до 40-45 гривень;
  • білокачанна капуста з 40 гривень може здорожчати до 40-45 гривень;
  • кіло моркви протягом 2025 року може коштувати 36-40,5 грн, замість 32 гривень;
  • ріпчаста цибуля виросте у ціні до 18-21 грн, хоча на початку року в середньому коштує 16 гривень;
  • а хліб, своєю чергою, з 22-25 гривень здорожчає до 28-32 гривень.

Раніше "Телеграф" писав про те, що з молочної продукції здорожчало найбільше протягом місяця.

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