Популярний український фрукт не збирається дешевшати найближчим часом

Вартість яблук в Україні суттєво виросла й експертка каже, що це пов'язано одразу з трьома факторами

На українському ринку популярний фрукт продовжує бити цінові рекорди. Протягом сезону деякі сорти яблук здорожчали на 90% і високі ціни продовжать триматись найближчим часом.

Основними причинами здорожчання стали несприятлива погода, витрати на електроенергію, паливо та оплату праці, а також зменшення врожаю яблук, якщо порівнювати з минулим роком. Про це "Телеграфу" повідомила Тетяна Попович, керівник відділу маркетингу оптового ринку сільськогосподарської продукції "Шувар" у Львові.

Крім України, зниження врожайності відбулось і на ринку Європи, що також вплинуло на експорт. Водночас виробники все частіше відправляють якісну продукцію за кордон або притримують її до весни, що додатково впливає на зростання ціни.

Згідно з її прогнозом, ціни на яблука залишатимуться стабільно високими протягом найближчого часу. Ціноутворення залежатиме від погоди, кількості насаджень та врожайності, а також економічної ситуації в країні.

Однак є ймовірність, що вартість падатиме навесні, коли на ринок вийдуть запаси, що зберігалися на складах.

Раніше "Телеграф" писав про те, коли українцям готуватись до нових можливих цін на популярні продукти — картоплю, капусту, моркву, цибулю, хліб та яйця.