Трамп хоче все? Депутат розкрив основні умови угоди щодо корисних копалин

Угода має 18 розділів

Нардеп Ярослав Железняк оприлюднив зміст угоди про корисні копалини, яку 23 березня США надіслали Україні. Текст документа має чимало спірних умов. За словами депутата, цей варіант угоди — жах.

Як зазначив Железняк у Telegram, угода має 58 сторінок та 18 розділів. Україна отримала документ ще 23 березня, але подальша його доля наразі не відома.

"Одразу говорю це не фінальний (!!!) документ. І я сподіваюсь українська сторона буде вимагати і добʼється значних змін до нього. Але текст, який я бачив, це прям ЖАХ. Всі 18 розділів… Це вже не рамковий меморандум про наміри (який був до скандальної зустрічі в Овальному кабінеті). Це прям велика і дуже чітка угода. І вона не в нашу сторону", — пише депутат.

Основні тези угоди про корисні копалини:

в управлінні має бути 5 людей і троє з них від США (тобто більшість), ще й з повними правом вето.

в угоді йдеться про всі копалини: нафта, газ, видобувні мінерали тощо.

угода охоплює усю територію України.

видобуток відбуватиметься державними і приватними компаніями.

гроші одразу конвертуються у валюту.

грошовий фонд виводиться за кордон, а якщо з якоїсь причини зі сторони України він не дійшов, доплачується комісія.

внесок США — вже надана Україні допомога з 2022.

угода безстрокова. Строки можуть встановлювати лише США.

права "першої ночі" на всі нові інфраструктурні проєкт і право вето на продаж ресурсів іншим країнам.

про гарантії безпеки нічого не вказано.

Нардеп наголошує, що це не фінальний варіант документа, але вже раз Україна розуміє його суть. Президент США Дональд Трамп хоче отримати вигідні умови на підставі допомоги, яку надавали Штати з 2022 року.

Інформацію про надання Україні нової пропозиції по угоді щодо надр підтверджував і американський міністр фінансів Скотт Бессент. Він вважає, що вже наступного тижня цей документ можуть підписати.

"Можу сказати, що ми передали повний документ щодо економічного партнерства, який українська сторона зараз розглядає. Ми сподіваємося перейти до повноцінних переговорів і, можливо, навіть підписання наступного тижня. Перший документ був угодою на чотири сторінки. Ми скористалися тимчасовим проміжком для підготовки повної угоди. Я впевнений, що його буде підписано незабаром", — сказав міністр.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Вашингтон міг націлитися на рідкісноземельні метали ще однієї країни.