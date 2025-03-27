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Житло у Києві подорожчає на 20%? Рієлтор пояснив, на які квартири буде попит

Автор
Ігор Тимофєєв
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Клієнтам потрібні якість, автономія та комфорт
Клієнтам потрібні якість, автономія та комфорт. Фото Колаж Телеграфу

У разі встановлення миру чимало переселенців захочуть повернутися у столицю

Вартість оренди житла у Києві продовжує зростати, але важливими будуть перш за все умови безпеки для життя та роботи у столиці. Якщо вони будуть серйозними, на ринок чекає хвиля попиту.

Про це "Телеграфу" розповів київський рієлтор Олександр Бойко. Він пояснив, що буде з житлом у столиці після можливого закінчення бойових дій.

Більше читайте у публікації: "Ціни на квартири у Києві підуть вгору, але не різко. Чого чекати у разі досягнення миру".

— Частина переселенців та емігрантів захоче повернутись, особливо до Києва, Харкова, Одеси, Дніпра. Але важливо розуміти: не всі повернуться одразу, не всі матимуть фінансову можливість винаймати житло. Тому це буде поступове зростання, а не стрибок "за одну ніч", — розповідає Бойко.

Якщо мир настане, у Києві ставки можуть піднятись ще на 15–20% протягом року, але тільки на хороші об’єкти: квартири в новобудовах, з сучасними ремонтами, зручної локації.

— Квартири в старому житловому фонді або житло в непрезентабельному стані дорожчати не буде. Люди вже дуже вибагливі: шукають якість, автономію, комфорт, — звертає увагу експерт з нерухомості.

Ринок оренди не вибухне, але стабільно зростатиме, особливо у великих містах, де зосереджені економічні можливості. Водночас пропозиція не зможе швидко наздогнати попит – через руйнування житла у містах, пояснює Олександр Бойко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що на київському Печерську нові квартири мало кому по кишені.

Теги:
#Нерухомість #Ріелтор #Квартира #Новобудова #Оренда квартири в Києві