Курс рос - вы зарабатывали? Смогли ли заработать те, кто купил валюту летом

Если купить доллары и просидеть с ними полгода, то заработок будет маленьким

Чтобы наконец приобрести машину своей мечты, или открыть бизнес, большинство украинцев откладывают деньги. Однако они также могут приумножать свою прибыль, купив иностранную валюту или открыть депозитный счет.

Сколько бы вы получили заработка, если бы купили доллары летом 2024 года и обменяли их в начале 2025 года, узнал "Телеграф". Для этого был использован конвертер "Минфина".

Если украинец в конце июня 2024 года приобрел 100 долларов по курсу 40,8350 гривен, то он отдал бы 4083,5 гривны.

А при обмене иностранной валюты в начале 2025 года по курсу 41,95 гривны, 100 долларов "стоили" бы 4195 гривен.

То есть разница между суммами составит всего 111,5 гривны. Следовательно, украинец не заработает почти ничего, ведь в Украине продолжается инфляция. Учитывая постоянный рост цен на товары и услуги в стране, наблюдается снижение покупательной способности, что заставляет большинство людей все чаще использовать свои сбережения.

Ранее "Телеграф" писал о том, стоит ли вкладывать свои сбережения на депозитный счет в банке.