Сонячний вітер підживив магнітну бурю. Чи триватиме шторм до кінця березня

На оновленому графіку є "червоні" та "оранжеві" дні

"Червона" магнітна буря тримається на Землі. Прогнозована сила шторму цими днями мала не перевищити 5 балів, однак сонячний вітер підживив його. Астросиноптики розповіли, чи вщухне висока геомагнітна активність наприкінці цього тижня.

Вчені на сайті дослідження космічної погоди Spaceweather кажуть, що 27 березня навколо нашої планети кружляє сонячний вітер, який виривається з гігантської діри в атмосфері світила. Він може стати причиною магнітної бурі класу G1, тобто незначної або G2, — помірної.

Магнітні бурі на Землі упродовж 27-30 березня 2025

Згідно з оновленим графіком геомагнітних штормів на сайті Meteoagent, який складає свій прогноз на основі супутникових систем NOAA, TESIS і наукових міжнародних метеорологічних лабораторій по всьому світу, у четвер, 27 березня, на Землі тримається магнітна буря в 6 балів. Вже 28 та 29 березня сила опуститься до 4 балів, тобто очікується середній шторм.

У неділю, 30 березня, очікується низька сонячна активність.

Нагадаємо, ще у середу, 26 березня, вчені очікували, що 27 березня буде 5-бальна магнітна буря. Однак наразі її сила виросла до 6 балів.

Раніше "Телеграф" писав про погоду в Україні в кінці березня. Синоптики розповіли, кому достануться дощі, а кому — до +20 градусів тепла.