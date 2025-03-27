Повномасштабне вторгнення РФ в Україну спонукало демократичні країни Європи до рішучих заходів

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) та Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) усунули всі російські клуби та збірні від міжнародних змагань до подальшого повідомлення не через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Британські ЗМІ вказали основну причину усунення росіян футбольною владою.

The Independent у своїй статті вважає, що головні футбольні органи світу та Європи застосували санкції проти РФ не через моральні спонукання. Річ у тому, що Польща, а також 12 членів УЄФА після початку війни відмовилися грати з росіянами. Саме ця криза спонукала ФІФА та УЄФА застосувати санкції до РФ.

"ФІФА та УЄФА не відсторонили Росію з моральних спонукань після початку війни. Цей крок було зроблено, тому що як мінімум 12 європейських асоціацій відмовилися грати з ними. І очікувалося, що ця кількість зросте до 18.

Враховуючи, що однією з країн була Польща, яка повинна була зыграти відбірковий матч чемпіонату світу проти Росії, ФІФА миттєво зіткнулася з кризою. Керівний орган не зміг би провести матчі, які мали бути зіграні найближчим часом", — йдеться у статті.

Раніше повідомлялося, що Велика Британія дала добро Гренаді на товариський матч із Росією. Зустріч завершилася з рахунком 5:0 на користь Росії.