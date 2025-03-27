Не тільки темпи відбудови: рієлтор назвав три чинники, що впливають на ринок нерухомості Києва
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У разі дефіциту житла ціни триматимуться на піку довше
У разі укладання мирної угоди України з РФ забудовники Києва та експерти зі здачі житла в оренду очікують пожвавлення ринку нерухомості столиці. Тож є три основні чинники, що впливатимуть на ринок.
Про це "Телеграфу" розповів київський рієлтор Олександр Бойко. За його словами, саме їх варто враховувати при прогнозуванні.
Більше читайте у публікації: "Ціни на квартири у Києві підуть вгору, але не різко. Чого чекати у разі досягнення миру".
Чинники такі:
- Темпи відбудови — якщо житло відновлюватиметься швидко, дефіцит пом’якшиться, якщо повільно – ціни триматимуться на піку довше.
- Економічне відновлення — якщо зарплати і бізнес підуть угору, орендарі будуть готові платити більше, а отже, власники зможуть піднімати ставки. Але якщо зростання доходів буде повільним, ціни доведеться стримувати.
- Міграційна політика — повернення сотень тисяч українців з-за кордону створить тиск на ринок. Якщо ж частина залишиться в Європі, то попит зростатиме більш плавно.
Після встановлення миру ринок оренди житла залишатиметься впорядкованим, але відчуватиме значний дефіцит пропозиції, каже Олександр Бойко.
Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", оренда яких квартир у Києві зросте на 20 відсотків.