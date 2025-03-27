Не тільки темпи відбудови: рієлтор назвав три чинники, що впливають на ринок нерухомості Києва

У разі дефіциту житла ціни триматимуться на піку довше

У разі укладання мирної угоди України з РФ забудовники Києва та експерти зі здачі житла в оренду очікують пожвавлення ринку нерухомості столиці. Тож є три основні чинники, що впливатимуть на ринок.

Про це "Телеграфу" розповів київський рієлтор Олександр Бойко. За його словами, саме їх варто враховувати при прогнозуванні.

Більше читайте у публікації: "Ціни на квартири у Києві підуть вгору, але не різко. Чого чекати у разі досягнення миру".

Чинники такі:

Темпи відбудови — якщо житло відновлюватиметься швидко, дефіцит пом’якшиться, якщо повільно – ціни триматимуться на піку довше.

— якщо житло відновлюватиметься швидко, дефіцит пом’якшиться, якщо повільно – ціни триматимуться на піку довше. Економічне відновлення — якщо зарплати і бізнес підуть угору, орендарі будуть готові платити більше, а отже, власники зможуть піднімати ставки. Але якщо зростання доходів буде повільним, ціни доведеться стримувати.

— якщо зарплати і бізнес підуть угору, орендарі будуть готові платити більше, а отже, власники зможуть піднімати ставки. Але якщо зростання доходів буде повільним, ціни доведеться стримувати. Міграційна політика — повернення сотень тисяч українців з-за кордону створить тиск на ринок. Якщо ж частина залишиться в Європі, то попит зростатиме більш плавно.

Після встановлення миру ринок оренди житла залишатиметься впорядкованим, але відчуватиме значний дефіцит пропозиції, каже Олександр Бойко.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", оренда яких квартир у Києві зросте на 20 відсотків.