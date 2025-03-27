ДБР проводить обшуки у домі речника InformNapalm: розвідорганізація вже заявила про тиск

В організації вважають, що обшуки проводились незаконно

Вранці 26 березня 2025 року працівники Державного бюро розслідувань (ДБР) провели обшук у помешканні Михайла Макарука — відомого волонтера та речника міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm.

За інформацією організації, обшук відбувся о 07:00 без судової ухвали та був оформлений як "невідкладна слідча дія". Працівники ДБР вилучили особисту комп'ютерну техніку активіста.

У InformNapalm наголошують, що такі дії є незаконними. Невідкладний обшук законодавство дозволяє лише у двох випадках: для порятунку життя або під час безпосереднього переслідування підозрюваного. Михайла Макарука не висували підозрою, жодних звинувачень йому не висували.

Організація підозрює, що обшук може бути замовним тиском з боку третіх осіб. Цьому, на думку представників InformNapalm, є кілька підстав. По-перше, за день до інциденту Михайло Макарук опублікував у Facebook критичну позицію щодо ДБР. По-друге, минулого тижня InformNapalm оприлюднила резонансне CYBINT-дослідження про зрив постачання військового обладнання до Росії через Індію.

У спільноті вважають, що метою обшуку могло бути отримання доступу до комп'ютерної техніки та її можлива передача російським спецслужбам. Тому InformNapalm звернулася до українських та міжнародних медіа, політиків та посадовців з проханням втрутитися в ситуацію та не допустити можливих протиправних дій. Станом на 10:00 27 березня 2025 року офіційних пояснень від ДБР щодо причин обшуку немає.

Раніше "Телеграф" також писав про обшуки у "смотрящого" за Києвом. Що про нього відомо.