Усередині більярдна, вісім туалетів, басейн і не тільки: як виглядає недобудований особняк Путіна в Фінляндії

Площа самого особняка — 850 метрів квадратних, а разом із прилеглою територією — 4 гектари

Президент Росії Володимир Путін, який при владі вже 25 років, завжди демонстрував життя "на широку ногу". Його "палаци" давно вийшли за межі його країни і один із доказів цього — розкішний особняк у Фінляндії. Триповерховий маєток на березі озера Сайма будувався спеціально для нього.

Як можна здогадатися, дідусь вирішив не просто побудувати будинок для відпочинку — він зробив цілу резиденцію, оточену лісами та озером. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає особняк Путіна у Фінляндії.

Вілла Путіна у Фінляндії — як виглядає

За 18 км відо російсько-фінського кордону розташоване озеро Сайма. Саме там знаходиться ділянка, площею 4 гектари, на якій — триповерховий особняк (850 м кв). На території — будівля охорони, рибальський куточок і госпблок.

Фото: скріншот YouTube

За даними росЗМІ, будівництво комплексу російського диктатора здійснював Віктор Хмарін — друг Путіна зі студентських часів, як повідомляє The Insider. Вартість резиденції президента країни-агресорки оцінюють у 3 мільйони євро. Зокрема, підготовка ділянки коштувала близько 120 тисяч євро, будівництво вілли — 500 тисяч євро, будинок охорони — 200 тисяч євро, а на будівельні матеріали витрачено ще 400 тисяч євро.

Усередині будинку є робочий кабінет, обідня зала, більярдна, підземний гараж, басейн, сауна, вісім туалетів і винний льох. Це зазначено у генеральному плані. Путін хотів приїжджати туди з друзями на риболовлю та полювання, але не склалося.

Особняк Путіна зсередини. Фото: скріншот YouTube

Відомо, що від 2017 року особняк недобудований. Коли журналісти приїхали на територію резиденції Путіна, двері були відчинені, а всередині нікого не було.

Фото: скріншот YouTube

Раніше "Телеграф" розповідав, як виглядає особняк Януковича в окупованому Донецьку. Там велося відеоспостереження навіть через сім років після втечі президента з України.