Переказувати гроші на карту стане набагато зручніше: яке очікується нововведення

Нововведення плануються на осінь 2025 року

В Україні при переказі грошей із банківської картки з’явиться можливість бачити, кому саме перераховуються кошти. Така функція буде доступна незалежно від банку отримувача, якому ви робите переказ.

Про це повідомляє економіст, керівник аналітичного спрямування мережі "АНТС" Ілля Несходовський в ефірі "Київ24". За даними Нацбанку, правила випуску та обслуговування банківських карток будуть змінені з 1 жовтня 2025 року.

Мета таких нововведень — зробити фінансові операції прозорішими та захистити громадян від шахраїв.

"Тепер щоразу, коли ви перераховуватимете кошти на картку, ви бачитимете, кому ви перерахували, незважаючи на те, чи знаходитесь ви в одному банку чи ні. Те саме стосується інтернет-платежів", – пояснює Ілля Несходовський.

На його думку, таке рішення необхідно було ухвалити ще багато років тому, оскільки неможливість побачити отримувача під час відправлення коштів значно ускладнювала цей процес. Крім того, ця функція могла б допомогти уникнути багатьох випадків шахрайства.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні можуть зобов’язати банки розкривати банківську таємницю та особисті дані клієнтів на запит поліції.