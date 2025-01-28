Побаловать себя не получится. Какой будет соцпомощь для семьи из пяти человек, в которой работает только отец

Малообеспеченные семьи могут получить помощь в более 8 тыс грн, если будут придерживаться определенных условий

Для малообеспеченных семей в Украине предусмотрена социальная помощь. Ее сумма зависит от доходов членов семьи, а также от количества детей, трудоспособных и нетрудоспособных лиц.

Чтобы вычислить, какой будет сумма помощи для семьи из 5 человек, в которой работает только отец, "Телеграф" использовал калькулятор на сайте "Пятачок". Начисление такой выплаты предусмотрено законом "О государственной социальной помощи малообеспеченным семьям".

Если в семье есть один трудоспособный родитель, один ребенок до 6 лет и один, в возрасте от 6 до 18 лет, количество нетрудоспособных лиц составляет 2, а общий доход всех членов семьи за полгода — 40000 гривен, то государство выплатит 8222,68 гривны помощи.

Стоит заметить, что эта сумма является приблизительной и она не всегда будет такой же, которую начислят органы социальной защиты населения. Это связано с тем, что лицо, решившее самостоятельно вычислить размер помощи могло допустить ошибку при вычислении совокупного дохода.

Напомним, ранее Телеграф писал, что некоторые семьи переселенцев могут получить помощь от ООН.