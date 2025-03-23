Привіт, весняні канікули 2025! Листівки та гарні побажання своїми словами

Побажайте своїм дітям, онукам чудових мирних вихідних поза школою

Весняні канікули — це час, коли природа оживає, дні стають довшими, а настрій покращується. Це чудова можливість відпочити від навчання, набратися сил та провести час з користю. У більшості українських шкіл канікули продовжаться з 24 по 30 березня.

Багато хто вважає за краще подорожувати в цей період, навіть під час війни. Хтось вирушає у гори, щоб насолодитися останнім снігом, а хтось обирає залишитися в рідних стінах, щоб відчути наближення літа: у цей час можна гуляти в парках, кататися на велосипеді або займатися улюбленими хобі.

Весна – час натхнення. Головне – провести цей час так, щоб він запам’ятався приємними моментами! "Телеграф" підготував гарні привітання з настанням весняних канікул та побажання своїми словами.

З початком весняних канікул 2025: листівки і проза

Вітаю з настанням довгоочікуваних канікул та бажаю чудового проведення часу, захоплюючого та веселого відпочинку, пригод та подорожей, кумедних історій та барвистих емоцій.

Ура! Настали довгоочікувані канікули! Бажаю провести їх весело, яскраво та незабутньо. Нехай кожен день канікул дарує тобі позитивні емоції, радісні зустрічі та щирі посмішки. Бажаю витратити цей час на те, що ти любиш, і насолодитися кожною хвилиною!

Ура, канікули! Вітаю з початком відпочинку та бажаю чудово провести цей час, ні хвилини не нудьгувати, ні секунди не сидіти на місці. Нехай з тобою станеться щось неймовірно цікаве, нехай кожен день канікул буде веселим, крутим, пізнавальним, яскравим та щасливим.

Вітаю із канікулами. Нехай кожен день відпочинку буде наповнений чимось цікавим, веселим, загадковим, захоплюючим, чудовим та радісним. Нехай будильник не дзвонить і не кличе на урок дзвінок, нехай можна буде робити все, що заманеться і при цьому нікуди не поспішати.

Настав час канікул. Нехай пройдуть вони у чудовій атмосфері, у колі найближчих, у компанії найкращих друзів. Нехай цей час стане корисним, щось нове пізнається, образи забудуться, а проблеми кануть у небуття.

Нагадаємо, що Міністерство освіти та науки запропонувало провести весняний відпочинок з 24 по 30 березня, але остаточне рішення ухвалює кожен навчальний заклад індивідуально. Раніше "Телеграф" повідомляв, чим "зайняти" дитину на канікулах у Києві, щоб вони не проводили вільний час у гаджетах.