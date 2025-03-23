У Туреччині заарештували головного опонента Ердогана: Стамбул охоплений протестами (відео)

Очікується, що протести стануть ще масштабнішими.

Суд Стамбула взяв під варту міського голову Екрема Імамоглу. Будучи головним політичним опонентом президента Реджепа Тайіпа Ердогана, він закликав людей виходити на протести.

Про це повідомляє Reuters. За даними суду, Імамоглу і не менше 20 інших осіб були ув’язнені в рамках розслідування справи про корупцію, хоча опозиційні сили вважають, що справа має політичну мотивацію.

У заяві суду йдеться, що мера Стамбула було заарештовано за "створення та керівництво злочинною організацією, отримання хабарів, розкрадання, незаконний запис персональних даних та фальсифікацію державних тендерів". При цьому він є головним конкурентом Ердогана на наступних президентських виборах і має шанси на перемогу.

"Я закликаю нашу націю розпочати боротьбу за права з почуттям відповідальності. Ця боротьба – питання майбутнього нашої нації та наших дітей", — написав Імамоглу у себе в X, де закликав мешканців Туреччини виходити на вулиці.

Варто зазначити, що арешт політика вже спричинив спалах масштабних протестів. Лише в ніч проти 23 березня, за даними МВС Туреччини, було затримано 323 особи.

Наступні президентські вибори мають відбутися лише у 2028 році, проте якщо вони відбуватимуться вчасно, то Ердоган не зможе висунути на них свою кандидатуру. Річ у тому, що в Туреччині за законом президент не може бути обраний більш як на два терміни, тобто на 10 років. Однак якщо вибори пройдуть достроково, то він теоретично зможе правити довше, ніж встановлено законодавством.

Ердоган був прем’єром з 2003 до 2014 року, оскільки в ті часи Туреччина була парламентською державою, то він був фактичним правителем країни. За свій перший термін (2014–2018) він провів референдум, у ході якого країна стала президентською республікою. У 2017 році це загальнонаціональне голосування, по суті, "обнулило" його термін, а тому він може за новим законодавством бути президентом до 2027 року.

Однак тепер Ердоган може скористатися лазівкою у законодавстві, яка дозволить йому провести дострокові вибори до граничного терміну та залишитись на чолі держави ще на п’ять років.

Як повідомлялося раніше, напередодні масштабні антиурядові протести відбулися в Сербії. Там на вулиці вийшли понад сто тисяч людей.