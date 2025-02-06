Не за 75 грн. Де в магазинах наразі можна купити найдешевшу соняшникову олію

Найнижчу ціну можна знайти в "Metro" та "АТБ"

Олія є в продуктовому кошику майже кожного українця. Наразі вартість цього товару вже перевалила за 70 гривень і місцями магазини ставлять цінник, що сягає майже 80 гривень.

Скільки зараз потрібно віддати за пляшку соняшникової олії в магазинах, розбирався "Телеграф". Ми з'ясували, де 6 лютого можна найдешевше придбати цей продукт.

За даними сайту "Мінфін", середня ціна на олію "Олейна" рафіновану 850 мл наразі складає 75,30 гривень. Найдорожчу пропозицію можна придбати в "Megamarket", за 76,70 гривень, а найдешевшу в "Metro" — 73,90 гривень.

Водночас середня вартість олії "Щедрий Дар" рафінованої 850 мл є 76,23 гривні. За найвищою ціною її продає "Novus", 77,99 гривні, а за найнижчою "Auchan" — 75,30 гривень.

Ціни на олію "Олейна" в магазинах України

У супермаркетах "Сільпо" ціна пляшки соняшникової олії цієї марки складає 74,49 гривні, станом на 6 лютого.

Аналогічна олія у "АТБ" коштує 74,13 гривні.

У мережі магазині "Фора" 850 мл пляшку можна придбати за 74,12 гривні.

Вартість олії "Щедрий дар" в магазинах

Наразі цей товар у "Сільпо" продається за ціною 74,49 гривні.

У магазині "АТБ" її цінник зафіксувався на рівні 74,47 гривні, але він акційний.

Тим часом "Фора" пропонує придбати 850 мл олії цієї марки за 74,99 гривні.

Отже, найдешевше олію "Олейна" 850 мл можна купити в "Metro" за ціною в 73,90 гривень. Середній цінник можна знайти в "Сільпо", за 74,49 гривні.

Своєю чергою, найнижча вартість олії "Щедрий дар" 850 мл є в "АТБ", а саме 74,47 гривні, а середня в "Фора" та "Auchan" — 74,99 та 75,30 гривень відповідно.

Раніше "Телеграф" писав про те, де можна наразі придбати найдешевшу гречку в Україні.