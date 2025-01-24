М'ясо, овочі, фрукти і не тільки. Чи можна сьогодні вкластися на базовий набір у 1000 гривень?
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Деякі з цих товарів мають досить високі ціни, і на першому місці в цьому рейтингу точно не м'ясо
Ціни на популярні товари продовжують рости, а в списку продуктів, які потрібно купити, викреслюються позиції. Чи можна у січні 2025 скупитись в магазині на 1 тисячу гривень, аби у кошику були всі базові необхідні продукти.
Найдорожчим товаром у списку буде риба, а найдешевшим — ріпчаста цибуля. Актуальні середні цінники є у "Мінфін", передає "Телеграф".
Ціни на продуктовий кошик в січні 2025
Згідно з даними:
- Хліб пшеничний нарізка 650 г коштує в середньому 39,99 гривні;
- Макарони 1 кг (пір'я) — 32,76 грн;
- М'ясо, а саме за куряче філе 1 кг треба віддати 176,97 гривні, а за лопатку свинини — 191,40 грн;
- Риба, а саме короп патраний (кіло) — 204,0 гривень;
- Молоко Простонаше 1% 900 мл коштує 48,89 гривні;
- За 285 г сиру твердого Звени Гора голандського 45% потрібно заплатити 164,0 грн, а за 300 г кисломолочного сиру Простонаше 9% — 86,83 гривні;
- Ціни на 10 штук яєць Квочка складають 65,65 гривні;
- Вартість масла Селянського 72,5% 200 г є 114,99 гривні;
- Олія Олейна рафінована 850 мл — 68,72 гривні;
- Овочі, а саме:
- капуста (1 кг) коштує в середньому 85,10 грн;
- за кіло картоплі потрібно заплатити 34,70 гривень;
- вартість 1 кілограму цибулі ріпчастої 17,35 грн;
- цінник на кіло моркви зафіксувався близько 36,50 гривень;
- кіло буряка коштує 24,60 гривень;
- огірки будуть найдорожчими — 119,90 грн.
- Фрукти, зокрема яблука українські, можна купити за 34,13 грн;
- Кіло цукру продається за ціною 34,57 грн.
Отже, якщо купити усі ці продукти пачками чи по кілограму, то чек вийде на суму в 1581,05 гривень. Варто зауважити, що список продуктів може відрізнятись залежно від вподобань покупця.
Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки українцю обійдеться велика каструля борщу на початку 2025.