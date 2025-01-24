М'ясо, овочі, фрукти і не тільки. Чи можна сьогодні вкластися на базовий набір у 1000 гривень?

Деякі з цих товарів мають досить високі ціни, і на першому місці в цьому рейтингу точно не м'ясо

Ціни на популярні товари продовжують рости, а в списку продуктів, які потрібно купити, викреслюються позиції. Чи можна у січні 2025 скупитись в магазині на 1 тисячу гривень, аби у кошику були всі базові необхідні продукти.

Найдорожчим товаром у списку буде риба, а найдешевшим — ріпчаста цибуля. Актуальні середні цінники є у "Мінфін", передає "Телеграф".

Ціни на продуктовий кошик в січні 2025

Згідно з даними:

Хліб пшеничний нарізка 650 г коштує в середньому 39,99 гривні;

пшеничний нарізка 650 г коштує в середньому 39,99 гривні; Макарони 1 кг (пір'я) — 32,76 грн;

1 кг (пір'я) — 32,76 грн; М'ясо , а саме за куряче філе 1 кг треба віддати 176,97 гривні, а за лопатку свинини — 191,40 грн;

, а саме за куряче філе 1 кг треба віддати 176,97 гривні, а за лопатку свинини — 191,40 грн; Риба , а саме короп патраний (кіло) — 204,0 гривень;

, а саме короп патраний (кіло) — 204,0 гривень; Молоко Простонаше 1% 900 мл коштує 48,89 гривні;

Простонаше 1% 900 мл коштує 48,89 гривні; За 285 г сиру твердого Звени Гора голандського 45% потрібно заплатити 164,0 грн, а за 300 г кисломолочного сиру Простонаше 9% — 86,83 гривні;

Звени Гора голандського 45% потрібно заплатити 164,0 грн, а за 300 г Простонаше 9% — 86,83 гривні; Ціни на 10 штук яєць Квочка складають 65,65 гривні;

Квочка складають 65,65 гривні; Вартість масла Селянського 72,5% 200 г є 114,99 гривні;

Селянського 72,5% 200 г є 114,99 гривні; Олія Олейна рафінована 850 мл — 68,72 гривні;

Овочі , а саме:

, а саме: капуста (1 кг) коштує в середньому 85,10 грн;

за кіло картоплі потрібно заплатити 34,70 гривень;

вартість 1 кілограму цибулі ріпчастої 17,35 грн;

цінник на кіло моркви зафіксувався близько 36,50 гривень;

кіло буряка коштує 24,60 гривень;

огірки будуть найдорожчими — 119,90 грн.

Фрукти , зокрема яблука українські, можна купити за 34,13 грн;

, зокрема яблука українські, можна купити за 34,13 грн; Кіло цукру продається за ціною 34,57 грн.

Отже, якщо купити усі ці продукти пачками чи по кілограму, то чек вийде на суму в 1581,05 гривень. Варто зауважити, що список продуктів може відрізнятись залежно від вподобань покупця.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, у скільки українцю обійдеться велика каструля борщу на початку 2025.