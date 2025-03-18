Чи справді Зеленський готується зняти Сирського? Що кажуть в ОП та Генштабі

За словами джерел у ОП, інформація нардепа Гончаренка не відповідає дійсності

Джерела "Телеграфу" в Офісі президента не підтверджують, що Володимир Зеленський планує замінити Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на генерала Євгена Мойсюка. Цю інформацію у вівторок, 18 березня, опублікував народний депутат Олексій Гончаренко (Європейська солідарність).

"Гончаренко каже неправду", — лаконічно відповіли джерела в ОП.

Нагадаємо, Олександр Гончаренко написав, що рішення стосовно ймовірних кадрових перепризначень у президента розглядають через начебто "провал на Курському напрямку".

Скрін із Telegram-каналу Олександра Гончаренка

Співрозмовники в Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що наразі не мають відповідної інформації про плани заміни Головкома Сирського.

Слід зазначити, що Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами у п’ятницю, 14 березня, вказав на важливість операції Сил оборони України в Курській області.

"Задачею Курської операції було відтягнути війська на себе з Покровська, Харківського напрямку і Сум. Наші хлопці абсолютно героїчні, вони взяли на себе такий міцний удар", — сказав президент, підкресливши, що українським оборонцям вдалось втримати і Покровськ, і Харків, і Суми.

Втім, в мережі з’являється чимало окремих свідчень, що з відводом військ з Курської області справді виникли проблеми. В коментарі ВВС українські військові порівняли відвід військ зі сценами з фільму жахів. Окремо слід зазначити, що українські журналісти скаржаться на серйозні проблеми з доступом до Сумської області, куди й відійшли підрозділи ЗСУ з Курщини.

Що відомо про Євгена Мойсюка

Євген Мойсюк — український військовий, генерал-лейтенант ЗСУ, із 7 лютого 2025 року обіймає посаду заступника міністра оборони. До речі, війну він починав у званні командира батальйону, а згодом був підвищений до генерала.

Також встиг попрацювати разом із Валерієм Залужним — із 2021 по 2023 був заступником Головнокомандувача ЗСУ.

Нагадаємо, що нинішнього Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського було призначено на посаду у 2024 році — напередодні Дня Незалежності. "Телеграф" розповідав, що відомо про очільника української армії, який народився у Росії.