До 30 грн за пачку. Где можно сейчас приобрести самую дешевую гречку в Украине

Місцями можна зекономити трохи понад 12 гривень

Вартість гречки, як і інших круп, останніми роками не стояла на місці. Наразі ж деякі українські магазини пропонують придбати її за тризначною ціною.

Яка буде мінімальна вартість кілограма гречки на початку лютого та скільки крупа коштує в інших магазинах, розбирався "Телеграф". Варто зауважити, що в деяких магазинах ціна вказана за 400 чи 800 грамів, але ми будемо брати до уваги ціну за 1 кілограм.

Де найдешевше можна придбати гречану крупу

За даними сайту "Мінфін", найдорожча гречка продається в Megamarket за ціною в 40 гривень, а найдешевшу можна купити в Auchan — за 27,90 гривень. Середня вартість цієї крупи — 32,95 гривні.

Тим часом у магазині "Фора" найдешевша пропозиція 1 кілограму гречки є від "Зірковий вибір". Станом на 5 лютого її можна придбати за 31,90 гривень.

У магазині "Сільпо" найнижча ціна за один кілограм гречки є 32,29 гривні від марки "Повна чаша".

Водночас у "АТБ" можна знайти гречку за 31,90 гривень від "Розумний вибір".

Отже, серед розглянутих цін в різних магазинах України, найдешевше 1 кілограм гречки можна придбати в Auchan за 27,90 гривень. Якщо порівнювати найдорожчу та найдешевшу пропозицію, то різниця між ними буде 12,1 гривні.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, коли картопля в Україні почала різко дорожчати.